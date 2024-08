Caivano e Grumo Nevano: controlli a tappeto dei carabinieri Scoperto un appartamento adibito ad una piazza di spaccio

Controlli straordinari del territorio per i carabinieri della compagnia di Caivano che hanno setacciato le strade della cittadina a nord di Napoli e di Grumo Nevano.

Le operazioni hanno visto diverse perquisizioni che sono state effettuate nelle aree comuni non solo grazie al prezioso contributo dei militari del reggimento Campania.

A finire in manette un 19enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno fatto irruzione nel palazzo dove, in un appartamento, era stata adibita una piazza di spaccio. Il 19enne ha provato a nascondere una scatola fuori al terrazzo ma non è riuscito nel suo intento. I militari hanno bloccato l’uomo e preso il contenitore dove al suo interno sono state rinvenute droga e armi.

Sequestrate:

Una pistola beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, una pistola a tamburo, 6 dosi di hashish per un totale di 14 grammi, 115 euro in contanti.

L’arrestato è in carcere. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.



A Grumo Nevano, invece, i carabinieri hanno trovato droga nelle aree comuni delle palazzine popolari di Corso Garibaldi. Sequestrati 525 grammi di marijuana e 80 grammi di hashish. Lo stupefacente era nascosto in una cassetta del sistema anti incendio.