Emergenza carceri: radicali italiani a Poggioreale e Secondigliano Sotto accusa le condizioni disumane dei detenuti

Dopo Roma, Milano, Sollicciano proseguono le visite dei radicali italiani negli istituti penitenziari italiani. Domani, il tesoriere Filippo Blengino, insieme a Bruno Gambardella vicepresidente assemblea +Europa, Alfonso Maria Gallo e Rosario Marinello-direzione +Europa e Domenico Spena comitato nazionale radicali italiani visiterà il carcere di Poggioreale e quello di Secondigliano.

Punto stampa ore 12.30 all'esterno del carcere di Poggioreale

“Le condizioni dei detenuti sono disumane, nelle nostre visite abbiamo riscontrato delle strutture fatiscenti, un personale che purtroppo non riesce a gestire l’inferno quotidiano dei suicidi, delle rivolte, del diffuso disagio psichico.

Dopo l’ultima visita nel carcere di Sollicciano abbiamo deciso di denunciare Nordio per tortura, domani verificheremo le condizioni del carcere di Napoli. Non escludiamo nuove denunce. Lo dichiara in una nota Filippo Blengino tesoriere radicali italiani.