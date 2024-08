Incidente nel porto di Ischia: aperta un'inchiesta La Guardia costiera ha avviato gli accertamenti sulla vicenda della nave Driade

La Guardia costiera ha aperto un'inchiesta sulla vicenda della nave Driade che stamani è rimasta bloccata nel porto di Ischia a causa di un guasto al portellone caduto in mare danneggiando gravemente con una delle sue catene un piccolo spazzamare. C'è voluto l'intervento di un camion gru e di un sub per il recupero. L'incidente ha condizionato pesantemente l'operatività del porto di Ischia per diverse ore. Alcune corse operate da quel molo sono state perciò dirottate al porto di Casamicciola. Grande spavento ma nessuna conseguenza fisica per i due occupanti dello spazzamare colpito dalla catena. Il Driade attualmente si trova fermo in porto in attesa delle riparazioni al portellone che permetteranno all'autorità marittima di autorizzarne il viaggio di trasferimento in terraferma dove dovrà essere sottoposta ai lavori per rimetterla in piena efficienza; sull'accaduto intanto è stata aperta una inchiesta da parte della Capitaneria di Porto ischitana.