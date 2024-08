Incendio a San Giuseppe Vesuviano, l'Arpac: livelli di inquinanti nella norma Continuano le analisi dell'Agenzia regionale

Sono disponibili i risultati del monitoraggio di diossine e furani dispersi in atmosfera nei pressi del luogo dell’incendio divampato lo scorso 31 luglio in località Vasca del Pianillo nel territorio comunale di San Giuseppe Vesuviano.

I dati, aggiornati alla mattina del 2 agosto, evidenziano concentrazioni (0,064 pg/Nm3 I-TEQ) inferiori ai valori di riferimento correntemente utilizzati dalla comunità scientifica, in particolare alle concentrazioni di tossicità equivalente indicate dal Lai, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca, dell’ordine di 0,15 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente).

Dal primo pomeriggio del 1 agosto è attivo anche un laboratorio mobile di rilevazione in continuo della qualità dell'aria collocato nel territorio comunale di San Giuseppe Vesuviano. I primi dati, aggiornati alla mattina dello scorso 2 agosto, relativi a una serie di inquinanti, tra cui particolato PM10 e PM2.5, monossido di carbonio, biossido di azoto, benzene, toluene, xilene, biossido di zolfo, idrogeno solforato, ozono, non evidenziano criticità, non risultando superati i limiti orari laddove previsti dal decreto legislativo 155 del 2010. Lo rende noto l'Arpac.