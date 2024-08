San Paolo Bel Sito, scoperta una discarica a cielo aperto in via Macello L'attività è stata effettuata dalla Guardia Agroforestale Italiana

Rifiuti abbandonati sono stati rinvenuti dal personale della Guardia Agroforestale Italiana nel comune di San Paolo Bel Sito. In particolare, in via Macello, lungo la stada che conduce al cimitero di Nola, sono stati trovati calcinacci, un lavabo doppio, mobili, box doccia e della guaina.

Sempre in Via Macello è stato rinvenuto un cumulo di rifiuti abbandonati sul terreno. Dagli accertamenti è emersa la presenza di due cartoni di rifiuti elettrici, buste di calcinacci, abbigliamento e accessori, detersivi, vari giocattoli, materiale da ufficio, bidoni di pittura, eternit e un contenitore da 2 litri di erbicina, oltre a penne di gallina.

"Considerato la pericolosità di alcuni rifiuti presenti ed il pregio ambientale dell'area ricompresa all'interno - l'appello rivolto dall'associazione ambientalista al Comune -, sarebbe opportuno provvedere quanto prima alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi".