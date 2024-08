Controlli rafforzati a Napoli centrale: due persone arrestate e una denunciata Nei giorni dell'esodo estivo più agenti in stazione

Intensificati i controlli della Polizia ferroviaria a Napoli, dove nelle ultime ore sono state arrestate due persone e un'altra denunciata. In manette un 50enne della città, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Torino: dovrà scontare 4 anni di reclusione per peculato e bancarotta fraudolenta.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno arresto anche un 35enne tunisino, anch’egli in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, questa volta emesso dal Tribunale di Palermo. Lo straniero deve scontare un anno e 4 mesi per tentata rapina.

Infine, la Polfer ha denunciano un 66enne partenopeo per furto aggravato: l'uomo, lo scorso 2 agosto, aveva rubato una borsa ad una turista all’interno dell’area ristoro della stazione di Napoli Centrale. Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza è stato individuato e rintracciato all’esterno della stazione con addosso gli stessi indumenti con i quali aveva commesso il furto nei giorni precedenti.