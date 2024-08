Seguono borseggiatori a bordo del bus, due ladri beccati dalla polizia Sono stati sorpresi sulla tratta urbana di Capodichino

Sorpresi a rubare a bordo dei bus di linea a Capodichino, denunciati dagli agenti del commissariato di Secondigliano. E' quanto accaduto sui mezzi di trasporto partiti dalla fermata di viale Umberto Maddalena.

I poliziotti hanno seguito a bordo del bus due persone sospette, che durante il tragitto hanno tentato di derubare due viaggiatori. Nello specifico, uno utilizzava una borsa "di copertura" per nascondere l’azione del complice, che approfittava di quei frangenti per inserire il braccio negli zaini. In entrambi i casi non sono riusciti ad asportare nulla.

I malintenzionati, dopo una corsa di 45 minuti, sono scesi nei pressi dell’aeroporto di Capodichino dove sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti.

Pertanto, un 63enne di Giugliano in Campania ed un 55enne di Pozzuoli, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati per tentato furto con destrezza. Il 63enne, trovato in possesso di un telefono cellulare rubato, è stato, inoltre, denunciato per ricettazione.