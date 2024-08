Agguato a San Giovanni a Teduccio, torna l'incubo della faida tra clan La morte di Carmine Notturno: in azione un commando di due persone armate di pistola

Tornano a soffiare venti di guerra criminale a Napoli, dopo l’agguato mortale della notte scorsa costato la vita al 49enne Carmine Notturno.

Pluripregiudicato e considerato dagli inquirenti un elemento di spicco del clan Reale, l’uomo è stato freddato a colpi di pistola nei pressi di piazza Pacichelli, a San Giovanni a Teduccio. In azione un commando armato di due persone a bordo di uno scooter. La Polizia non esclude che possa trattarsi di una vendetta nell’ambito della guerra per il controllo criminale del territorio.

La morte di Carmine Notturno lascia presagire la ripresa della guerra tra clan che in passato ha insanguinato l’area Est di Napoli: il prefetto Michele di Bari ha disposto un rafforzamento immediato dei controlli nella zona.