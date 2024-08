Napoli: sequestro 188 kg di cocaina, plauso prefetto all'operazione Il sequestro da parte della Mobile allo scalo portuale di Napoli

In relazione al sequestro di 188 kg di cocaina eseguito dalla Squadra mobile di Napoli nello scalo portuale partenopeo, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprime il proprio "apprezzamento a quanti hanno contribuito a questo importante risultato, frutto di costante impegno e di spiccata capacità investigativa". L’azione, sottolinea il prefetto in una nota, "è stata svolta anche con il supporto del personale dell'Agenzia delle Dogane operante in loco. La lotta al traffico e allo spaccio di droga costituisce un obiettivo prioritario delle istituzioni per garantire la sicurezza e la difesa della legalità, soprattutto delle giovani generazioni, e per fornire una risposta forte e decisa contro le attività illecite volte a danneggiare il tessuto sociale ed economico e ad alimentare la criminalità". Il prefetto ha inoltre sottolineato "l'importanza del lavoro sinergico che si sta attuando con il contributo di tutti gli interlocutori interessati, finalizzato ad affiancare all’attività di repressione, progettualità sociali, educative, culturali e di ascolto del disagio giovanile per prevenire le dipendenze da stupefacenti".