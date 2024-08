Rissa in spiaggia a colpi di bottiglia ed aste di ombrellone: "Stop ai violenti" E' accaduto alla Rotonda Diaz. Borrelli: "Agenti in borghese per identificare questi delinquenti"

Rissa a colpi di cocci di vetro e aste d'ombrellone ieri sulla spiaggia della Rotonda Diaz a NAPOLI. Ne riferisce il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Alle ore 16 - osserva - un gruppo di ragazzi si è reso protagonista di una rissa in acqua aggredendo a pugni un altro individuo. Quest'ultimo ha cercato di utilizzare un'asta di ombrellone e bottiglie di vetro per vendicarsi. Lo hanno segnalato alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena inviando anche alcune foto. "La presenza frequente di questi soggetti particolarmente aggressivi - sottolinea Borrelli - rende la spiaggia della rotonda Diaz impraticabile. Occorrerebbe un servizio mirato di forze dell'ordine in borghese per identificare questi delinquenti e allontanarli". "Da anni - ricorda - ci battiamo per garantire la piena fruibilità a cittadini e turisti delle poche spiagge libere cittadine. Proprio al lido Mappatella siamo riusciti ad ottenere grazie al comune servizi essenziali come le docce, i bagni pubblici e le passerelle per i disabili motori. Tuttavia proprio dopo il blitz dei carabinieri di mercoledì contro gli abusivi, con tanto di sequestri e denunce, si sono ripresentate le stesse dinamiche. Prova evidente che una serie di soggetti appartenenti ai clan hanno preso di mira questa spiaggia per imporre la loro legge fatta di violenza e illegalità. Non consentiremo a un manipolo di violenti e agli abusivi di compromettere quanto di buono fatto finora. La presenza delle forze dell'ordine è indispensabile per tutelare la sicurezza dei bagnanti e porre fine alle attività illecite che quotidianamente avvengono in questo arenile. Abbiamo inviato le immagini alle autorità per identificare e denunciare i protagonisti di questa vergognosa rissa. Purtroppo - conclude Borrelli - si stanno moltiplicando le violenze nelle spiagge pubbliche che in alcun modo devono diventare dei ring come purtroppo già accaduto a Ercolano, Varcaturo, Bacoli e in diverse altre spiagge di NAPOLI e provincia. Serve anche la collaborazione dei cittadini che, quando denunciano, riescono a dare un contributo fondamentale ad identificare i protagonisti delle violenze, come accaduto proprio ad Ercolano".