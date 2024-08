Bimbo annegato in piscina: "Una giornata di spensieratezza diventata tragedia" Il sindaco di Castellammare: "Sospeso lo spettacolo di fuochi d'artificio"

"Quella che doveva essere una giornata di festa e spensieratezza si è trasformata in tragedia. Non ci sono parole per quanto accaduto al piccolo Giuseppe. Ci stringiamo idealmente alla sua famiglia. Questo è il momento del silenzio e del cordoglio. Per questo abbiamo deciso di sospendere lo spettacolo pirotecnico previsto per questa sera in Villa Comunale". Così su Facebook Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, il paese di cui era originario il bimbo di 7 anni annegato questa mattina nella piscina di un agriturismo a Vico Equens