Ischitella, malore dopo il bagno a Ferragosto: Pasquale muore a 11 anni Si era sentito male in spiaggia a Ischitella

Mentre si indaga sulla morte del piccolo Giuseppe annegato nella piscina di vico Equense arriva la notizia della morte di Pasquale Montagnaro, l'11enne che a ferragosto era stato soccorso in spiaggia e strappato a un arresto cardiaco. il bambino ebbe un malore in mare a Ischitella ed era stato soccorso e ricoverato al Santobono. Era stato salvato da tre arresti cardiaci dopo il soccorso in spiaggia da parte degli operatori sanitari ma purtroppo oggi il suo cuore ha smesso di battere.

Invece la procura di Napoli indaga sulla morte del bimbo si sette anni che nello stesso giorno di ferragosto era caduto nella piscina di un agriturismo. Dalle prime indagini il piccolo sapeva nuotare e si era tuffato in un punto profondo della vasca senza mai emergere. Pochi istanti affinché si consumasse la tragedia. Sul caso indagano i carabinieri di Sorrento e quelli di Vico Equense. Dopo il sequestro Sono state avviate le verifiche soprattutto sotto il profilo delle normative. Il vescovo ha celebrato una veglia di preghiera in attesa dei funerali di lunedì. Il sindaco ha proclamato lutto cittadino e annullato tutte le manifestazioni.