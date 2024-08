Temporali nel Napoletano, si apre una voragine: non ci sono feriti A Monte di Procida, sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Temporali e pioggia battente nel Napoletano da questa mattina. E intorno alle 8 i carabinieri nella sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti in via Mercato di Sabato, a Monte di Procida, per l'apertura di una voragine. La strada e' stata chiusa in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti.

Maltempo anche nelle zone interne con temporali violenti tra Irpinia e Sannio.