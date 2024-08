Tragedia alla Riviera di Chiaia: incendio in casa, 53enne muore asfissiato Il corpo ritrovato all'interno dell'abitazione

Tragedia questa notte alla Riviera di Chiaria dove, per cause in corso di accertamento, si è innescato un incendio all'interno di un'abitazione al piano ammezzato di un appartamento.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Napoli ed i Carabinieri.

A rogo spento, durante l'ispezione dei luoghi, è stato trovato il cadavere di un uomo di 53 anni di origini tunisine.

Stando a quanto risulta, la vittima sarebbe morta per asfissia mentre tentava di uscire di casa. Sia la casa che la salma sono state sequestrate dalla Procura partenopea.