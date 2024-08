Ruba un'auto nel salernitano, poi si schianta e muore contro un guardrail Le indagini dei carabinieri: si cerca di capire cosa sia accaduto

E' ancora tutta da chiarire la dinamica della morte di un uomo che si è schiantato contro un guardrail a Somma Vesuviana.

L'impatto non gli ha lasciato scampo: i soccorritori hanno assistito ad una scena terribile, per via della gravità dell'incidente.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno avviato le indagini sull'accaduto, l'auto sarebbe stata rubata poche ore prima a Pagani, in provincia di Salerno. Per il veicolo risulta anche una denuncia di furto.

L'ipotesi più accreditata, dunque, è che la vittima possa essere un ladro che, dopo aver rubato il veicolo, avrebbe perso la vita andandosi a schiantare contro il guard-rail.