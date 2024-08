Accende barbecue in giardino di un parco privato e aggredisce carabinieri Alimentava la brace con una bombola di gas malconcia

Prima il barbecue nei giardini di un parco privato, poi l'aggressione ai Carabinieri con un paio di forbici, un 27enne è finito in manette. In un piccolo parco residenziale in via Ripuaria a Giugliano l'uomo di origini senegalesi aveva acceso un fuoco. Per alimentare la brace, una bombola del gas malconcia. I residenti, temendo per la loro incolumità, hanno chiamato il 112. Sono arrivati i carabinieri della stazione locale che hanno provato a far ragionare l'uomo e poi gli hanno chiesto di allontanarsi. L'uomo non aveva nessuna voglia di andare via, ha minacciato i militari, li ha insultati e presi a calci e pugni. Ha provato anche a colpirli con un paio di forbici che nascondeva nei pantaloni. Con il supporto di altre pattuglie, il 27enne è finito in manette. E' ora in carcere mentre i due carabinieri intervenuti per primi se la caveranno con lesioni guaribili in 3 giorni.