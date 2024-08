Ormeggi abusivi a Nisida, sequestrati 21mila metri quadrati: tre denunce Secondo i finanzieri l'ampliamento irregolare avrebbe fruttato 1 milione 200mila euro

Ormeggi abusivi, nuovo blitz della Guardia di finanza di Napoli: i controlli sono scattati a Nisida. Al setaccio la regolarità delle concessioni demaniali e l’effettiva occupazione degli specchi acquei in concessione per ormeggi di tipo stagionale.

Nel mirino delle fiamme gialle tre persone, titolari di concessione demaniale marittima, che hanno aumentato lo specchio d'acqua a loro assegnato, occupando abusivamente zone di mare adiacenti rispettivamente per circa 3.954 mq, 7.436 mq e 9.644 mq per un totale di circa 21mila mq, oltre a quanto autorizzato dai titoli concessori, ormeggiando in totale ulteriori 500 natanti di piccole dimensioni che avrebbero fruttato, per la stagione in corso, ulteriori introiti pari ad 1 milione e 200mila euro.

In azione la task force con il supporto aereo e dei sommozzatori: l'intera area è stata sequestrata, mentre i titolari delle concessioni sono stati denunciati, con l'invito a rimuovere i natanti e ripristinare lo stato dei fondali.