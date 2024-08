Ritrovato dagli agenti della Municipale un camion rubato carico di amianto Il mezzo trasportava 400 chili di lastre: rinvenuto nei pressi dell'ex discarica di Pianura

La Polizia locale di Napoli ha rintracciato, nei pressi dell’ex discarica del quartiere Soccavo - Pianura, un autocarro rubato, con un carico di 400 kg di lastre in amianto.

Sia l’autocarro che i rifiuti contenuti sono stati sequestrati dagli uomini della Polizia Locale, che ha provveduto anche a far mettere in sicurezza l’amianto a mezzo di ditta specializzata in attesa di procedere al regolare smaltimento.

Sono in corso indagini grazie anche alle telecamere presenti in zona per risalire agli autori del reato.