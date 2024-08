Azienda in fiamme, allerta e paura: bloccata la ferrovia Pozzuoli-Villa Literno L'incendio in un capannone di una ditta alimentare: dieci mezzi refrigerati distrutti

Un grosso incendio è scoppiato alla periferia di Napoli in un'azienda alimentare, lungo la strada provinciale per Pianura. Per ora sono 10 i mezzi refrigerati distrutti. Anche un capannone è preda delle fiamme. Per l'incendio, ancora in corso, è stata sospesa in maniera provvisoria anche la linea ferroviaria Pozzuoli- Villa Literno. Sul posto i carabinieri nella sezione radiomobile di Pozzuoli ed i Vigili del Fuoco.

Il prefetto ha convocato il centro coordinamento soccorsi

Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha riunito, in Prefettura, il centro coordinamento soccorsi a fronte dell'incendio che ha interessato un capannone di un'azienda di distribuzione di materiale nei pressi del Centro commerciale "Le Campane" a Pozzuoli. Per ora, si sottolinea in una nota, non si registrano pericoli per la popolazione. Impegnati nelle operazioni di spegnimento, costantemente monitorate dal Ccs, i Vigili del fuoco con 4 squadre e altrettante autobotti.

Il comune di Pozzuoli sta provvedendo a disporre, a titolo precauzionale, la chiusura del centro commerciale e di altre attività industriali presenti nell' area fino a cessate esigenze. Le Ferrovie dello Stato hanno provveduto a sospendere la tratta Pozzuoli -Villa Literno che è adiacente alla zona interessata dall'incendio.