Sorpreso con 1 kg di droga pronta per essere spacciata: arrestato Blitz della polizia a Borgo Sant'Antonio Abate

Gli agenti del commissariato Decumani, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa dal bauletto di un mezzo in stato di abbandono, ha poi ripreso la marcia in direzione di via Sant’Antonio Abate.

I poliziotti, insospettiti, lo hanno seguito ed in effetti l’intuito investigativo ha trovato positivo riscontro poiché, poco distante, l'uomo, dopo essersi avvicinato ad una persona, stava per cederle qualcosa, pertanto, gli operatori sono prontamente intervenuti ed hanno bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di una bustina di marijuana e di 225 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, nello scooter sul quale viaggiava, invece, hanno rinvenuto altre 5 bustine della stessa sostanza del peso di circa 15 grammi.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno controllato il bauletto del motociclo in stato di abbandono, dove lo avevano visto prelevare lo stupefacente, nel quale sono stati rinvenuti 2 panetti di hashish del peso complessivo di circa 186 grammi, altre 515 bustine contenenti circa 725 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 40enne napoletano, gia sottoposto alla misura alternativa della semilibertà, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.