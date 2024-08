Scontro auto-scooter a Sant'Antimo, 20enne ancora in prognosi riservata I carabinieri al lavoro per risalire al guidatore pirata che dopo l'incidente è scappato

È ancora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita il 20enne vittima ieri di un incidente stradale a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, causato da un'auto che è scappata dopo essersi scontrata con lo scooter guidato dal giovane.

A bordo del mezzo viaggiava anche un 18enne, anch'egli ancora ricoverato ma non più in pericolo di vita e giudicato guaribile con prognosi di 30 giorni. I Carabinieri di Giugliano hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare la persona alla guida dell'auto che ha fatto perdere le sue tracce.

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Leopardi e via Di Giacomo, nel comune di Sant'Antimo. Entrambi i giovani a bordo dello scooter sono di Melito. Il 20enne è ricoverato all'ospedale Cardarelli e il 18enne all'Ospedale del Mare di Napoli.