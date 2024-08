Rubano un motociclo e scappano: raggiunti e arrestati dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di due rumeni

Un agente del commissariato Posillipo, libero dal servizio, nel transitare in via Alessandro Manzoni ha notato due persone che, dopo essere arrivati a bordo di uno scooter, si sono avvicinati a un motociclo in sosta intenti ad armeggiare sullo stesso e, pertanto, ha allertato i colleghi del commissariato di zona.

Gli operatori sono intervenuti tempestivamente e dopo aver rintracciato i due malintenzionati, li hanno bloccati e trovati in possesso di diversi arnesi atti allo scasso, accertando, altresì, che gli stessi avevano forzato il bloccasterzo e il nottolino di accensione dello scooter.

Un 35enne di Capua e un 30enne di nazionalità rumena, entrambi con precedenti, sono stati tratti in arresto per furto aggravato e denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso, mentre, lo scooter utilizzato dai prevenuti è risultato privo di documenti con il telaio completamente abraso; per tali motivi è stato sequestrato.