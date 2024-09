Ferito gravemente durante tentativo rapina, 17enne in prognosi riservata Il giovane - originario della vicina cittadina di Mugnano -sarebbe stato accoltellato al torace

È in prognosi riservata il 17enne che la scorsa notte è arrivato all'ospedale di Giugliano (Napoli). Secondo una ricostruzione, il giovane - originario della vicina cittadina di Mugnano - sarebbe stato colpito al basso torace con un'arma da taglio, durante un tentativo di rapina. Non è stato ancora accertato il luogo dove il giovane sarebbe stato ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Giugliano.