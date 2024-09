Scoppio e crollo a Forcella, i tre feriti salvati dai vicini sotto le macerie Sono stati eroici alcuni residenti che, scavando a mano, hanno portato fuori dalle macerie i feriti

Sono in gravi condizioni, per fratture e ustioni, i tre feriti che ieri sono stati travolti dall'esplosione di una bombola del gas a Forcella, in vico Pace, nel cuore di Napoli; hanno 41, 42 e 60 anni e sono tutti originari dello Sri Lanka. L'intero edificio, inagibile, e' stato sgomberato: sei famiglie adesso sono in cerca di una sistemazione. Emergono dettagli dei momenti successivi allo scoppio.

A causa della sosta selvaggia nel vicolo, vigili del fuoco e ambulanze hanno avuto difficolta' a intervenire subito. Sono stati eroici alcuni residenti che, scavando a mano, hanno portato fuori dalle macerie i tre uomini che alle 19 di ieri erano gli unici in casa.