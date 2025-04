IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La botte piena Antonio Conte vuole in campo Raspadori, rinunciando a Neres e al 4-4-3? Accetti di fare meno punti

Con il declino del bel gioco (peraltro molto episodico di quest'anno) e della continuità agonistica (più attesa che manifestata), il Napoli ha perso, temo definitivamente, il suo treno per lo scudetto 2024-2025. L'Inter non si farà certo riprendere da una squadra che a otto giornate dal termine del campionato della massima serie si interroga ancora su quale sia il miglior modulo da adottare, assenti o non assenti. Un proverbio famoso ricorda che "non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca". Se Antonio Conte vuole in campo Raspadori, rinunciando a Neres e al 4-4-3, accetti anche di fare meno punti.