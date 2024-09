Napoli, rapina a Neres. di Bari: "Viva preoccupazione per quanto accaduto" Il prefetto si è espresso sui diversi episodi registrati nella notte tra sabato e domenica

"Ciò che è accaduto è assolutamente inquietante ed è chiaro che non è frutto di improvvisazioni". Ecco il commento del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli sulla vicenda David Neres, che nel post-gara di Napoli-Parma è stato rapinato dell'orologio: "A bordo di un van con vetri oscurati, con al polso un orologio di grande valore come sembra emergere dalle prime ricostruzioni, che viene subito affiancato da due rapinatori in moto che sfondano il vetro e mettono a segna il colpo con grande precisione e sicurezza. Il tutto a pochi passi da una zona super presidiata dalle forze dell'ordine come lo stadio Maradona, che non sembra affatto impensierire criminali sempre più feroci e sfrontati. Le prede sono spesso turisti, in questo caso addirittura un calciatore del Napoli con la sua famiglia, a dispetto di una finta fede calcistica professata ipocritamente ma subito messa da parte quando si tratta di rubare al prossimo. Al calciatore e a sua moglie la mia piena solidarietà per l'accaduto, nell'auspicio che si possa risalire in tempi brevi all'identità dei rapinatori".

Incremento dei controlli in centro e nelle aree periferiche

Su quanto accaduto nelle scorse ore, non solo a David Neres, ma per altri episodi criminali registrati nella notte tra sabato e domenica, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso "viva preoccupazione per quanto accaduto, che sarà oggetto di specifica analisi" con la prossima riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, fissata per giovedì mattina allo scopo di promuovere le iniziative di prevenzione. È previsto un ulteriore incremento dei controlli nelle aree periferiche e nel centro cittadino da parte delle forze dell'ordine.