Napoli, paura per David Neres: pistola puntata e orologio rubato Vetro rotto al van su cui viaggiava il brasiliano, di rientro in albergo con la moglie

I minuti successivi al match Napoli-Parma sono stati di paura per David Neres. L'esterno offensivo azzurro, in campo dal 24' della ripresa e prezioso nel ribaltone firmato dalla squadra partenopea sul Parma nei minuti di recupero, è stato avvicinato da due malviventi mentre rientrava in hotel: vetro del van in frantumi, pistola puntata al volto del brasiliano a cui è stato rubato un orologio. La moglie di Neres ha raccontato quanto accaduto sui canali ufficiali social: "David chiede scusa ai tifosi che lo stavano aspettando, ma mentre stavamo lasciando lo stadio, due uomini su una moto hanno rotto il finestrino dell'auto e ci hanno derubato con una pistola puntata". L'ex Benfica e Ajax ha sporto denuncia alla Polizia di Stato prima di fare rientro in albergo.