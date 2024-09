Evade dai domiciliari e passeggia con una spara chiodi in tasca: arrestato Un 35enne è stato immobilizzato e disarmato

Era sottoposto ai domiciliari ma questa notte è uscito in strada senza alcuna autorizzazione. In tasca quella che sembrava un’arma.

I carabinieri della stazione di Acerra hanno ricevuto decine di segnalazioni da cittadini spaventati.

Un uomo è in strada agitato, grida.



L’intervento in via Deledda. I militari riconoscono il 35enne sottoposto alla detenzione domiciliare proprio nella stessa strada. Ha una mano in tasca, sembra impugnare qualcosa, come una pistola.

Dopo alcuni tentativi di riportarlo alla calma, il 37enne è stato immobilizzato e disarmato. Feriti i militari. Durante la colluttazione, l'uomo o ha preso a morsi uno dei carabinieri e contuso l’altro. In tasca una pistola spara chiodi. Alla fine è finito in manette ed è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.