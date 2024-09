Sorpreso a spacciare droga: arrestato un 30enne napoletano Detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante i servizi predisposti, hanno notato in via Lava a Sant’Antimo un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di un involucro di hashish; pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto altre 11 bustine della stessa sostanza del peso complessivo di circa 25 grammi, un bilancino di precisione ed una lama intrisa di sostanza stupefacente.

L’indagato, identificato per il 30enne di Sant’Antimo già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché denunciato per violazione degli obblighi inerenti alla misura cui è sottoposto.