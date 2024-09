Maltempo: scuole rimaste chiuse nel napoletano, partenza rinviata a domani L'ordinanza dei sindaci dopo l'allerta della protezione civile

E' saltato il primo giorno di scuola nel napoletano, tutti a casa. Istituti chiusi causa maltempo. Il provvedimento, da Torre Annunziata ad altri comuni.

La protezione civile della regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello arancione per rischio idrogeologico e idraulico, valida dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di lunedì 9 settembre 2024.

Oggi, lunedì 9 settembre, sono previste precipitazioni sparse o diffuse a carattere di rovescio e temporale, di moderata o forte intensità, in attenuazione dal pomeriggio. Si segnalano venti forti con raffiche e un mare localmente agitato.

"Il rischio idrogeologico - scrive il sindaco Corrado Cuccurullo - può causare fenomeni come frane superficiali, colate di fango e allagamenti di locali interrati o al pian terreno. Saranno chiusi per tutta la durata dell’allerta: le scuole (mi dispiace per gli studenti che avrebbero iniziato il nuovo anno scolastico proprio oggi), la villa comunale e Villa Parnaso, il cimitero, gli impianti sportivi, l’accesso alle spiagge cittadine, inclusa quella pubblica. Ho prontamente avvisato le strutture comunali, i dirigenti scolastici, i colleghi di giunta e i consiglieri comunali. Saremo costantemente in contatto per l’intera durata dell’allerta".

Situazione analoga a San Giorgio a Cremano. A Boscotrecase, il sindaco Pietro Carotenuto ha chiuso l'istituto della città vesuviana.

"Viste le condizioni metereologiche particolarmente avverse,d’intesa con il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Prisco, Luciano Zito, al fine di garantire la sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico e consentire la giusta accoglienza, abbiamo deciso di posticipare a domano, martedì 10 settembre il primo giorno del nuovo anno scolastico".