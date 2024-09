Sorpreso in casa con la droga durante un controllo: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 30enne

Gli agenti del commissariato Pianura e della squadra mobile, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo nel quartiere di Pianura dove, all’interno del bagno, hanno rinvenuto 16 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 50 grammi, un involucro di marijuana del peso complessivo di 0,80, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento e oltre duemila euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa. Il 30enne napoletano con precedenti a carico, è stato tratto arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.