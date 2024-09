Napoli Piscinola: beccato alla fermata della metro con un chilo di droga Il fiuto dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 40enne di Marianella già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo - all’altezza della stazione metropolitana “Frullone”- è stato fermato nel traffico cittadino mentre era all’interno di un'auto con alla guida un altro uomo.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 400 grammi. Il sequestro dell'hashish ha permesso ai carabinieri di effettuare una perquisizione anche nell’abitazione del 40enne e lì sono stati rinvenuti e sequestrati altri 4 panetti della stessa sostanza (qui il peso ha raggiunto i 375 grammi) e 235 grammi di marijuana. Sequestrati un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L'autista era invece in possesso di 2 dosi di hashish e per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.