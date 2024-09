Frana il costone dopo le piogge, evacuate venti famiglie nel napoletano Paura la scorsa notte sulla Statale per Agerola

Cinque nuclei familiari - per un totale di 20 persone - sono state evacuate a scopo precauzionale dopo la colata di fango che ha interessato l'area di via Piana e via Sanzano, nel territorio di Gragnano.

Le piogge della scorsa notte hanno provocato la frana che si è staccata dal monte Pendolo: danni e paura in tutta la zona che costeggia la strada Statale per Agerola.

Per fortuna non si registrano feriti né danni alle abitazioni: interdette le strade, sul posto i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia ed i Vigili del fuoco, oltre ai volontari della protezione civile.