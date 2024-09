Nola, 44enne muore per una coltellata dopo una lite per viabilità Arrestato il presunto assassino: è un 38enne con precedenti

Un banale alterco per questioni di viabilità si è trasformato in un omicidio: tragedia nella tarda serata di ieri a Nola, in piazza Calabrese.

Il 44enne Antonio Liberti è morto in ospedale per le ferite riportate nella colluttazione con un 38enne del posto, arrestato dalla polizia con l'accusa di omicidio.

Stando ad una prima ricostruzione da parte degli agenti, i due si sarebbero resi protagonisti di una lite per questioni legate alla viabilità: secondo l'accusa, il presunto aggressore - che aveva altri precedenti - avrebbe accoltellato più volte la vittima.

Le condizioni di Liberti sono apparse subito molto gravi: il 44enne è poi deceduto in ospedale.