Sorpresi con la droga a Soccavo: in manette due napoletani L'intervento degli agenti del commissariato San Paolo

Gli agenti del commissariato San Paolo, hanno notato, nei pressi di un locale seminterrato in via Tertulliano, due uomini che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo ma sono stati immediatamente raggiunti e, non senza difficoltà, bloccati.

Gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno esteso il controllo del locale in questione dove hanno rinvenuto un involucro contentente circa 37 grammi di cocaina, una bustina con circa 2 grammi di hashish, un’altra con circa 1,6 grammi di marijuana, diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 45 euro.

Inoltre, gli agenti hanno scoperto anche un impiato di videosorveglianza con un monitor che riproduceva le immagini registrate da alcune telecamere che inquadravano il perimetro dello stabile e l’accesso al locale utilizzato dai prevenuti.

Per tali motivi, due napoletani, di 29 e 21 anni, entrambi con precedenti sono stati tratti arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.