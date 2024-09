Cerca di disfarsi della droga alla vista della polizia: scoperto e arrestato In manette è finito un 38enne napoletano

Gli agenti del commissariato di San Giovanni-Barra, nel transitare lungo corso San Giovanni, hanno notato un’auto con a bordo due persone il cui conducente, dopo aver arrestato la marcia in prossimità di uno stabile ivi ubicato, ha fatto ingresso all’interno dello stesso per poi uscirvi con fare guardingo e riprendere la marcia a bordo dell’auto, in direzione di Portici.

I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento del soggetto, hanno immediatamente intimato l’alt al conducente ma, quest’ultimo, ha accelerato la marcia per eludere il controllo dandosi alla fuga durante la quale, si è disfatto di una shopper, prontamente recuperata dagli operatori, contenente 5 involucri di marijuana del peso di 300 grammi circa. Di seguito, gli agenti, con non poche difficoltà, hanno raggiunto e bloccato l’auto in via Alveo Artificiale.

Pertanto il prevenuto, identificato per un 38enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.