Controlli della polizia a Chiaia e nel quartiere Vomero: ecco i risultati In campo anche Nibbio e reparto prevenzione crimine Campania

Gli agenti del commissariato San Ferdinando, Dante, Arenella, Pianura, Chiaiano e San Paolo, gli operatori della guardia di finanza, con il supporto di personale della polizia locale, dell’ispettorato del lavoro e dell’Asl Napoli 1, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Chiaia.

Nel corso dell’attività, sono state identificate 110 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, controllato 41 veicoli e contestate 2 violazioni del codice della strada.

Sono state, inoltre controllate 15 attività commerciali e, per 3 di queste, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività di somministrazione in quanto non conforme alle norme igienico sanitarie, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 19.500 euro; infine, sono stati sequestrati 85 kg di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.

Controlli anche nel quartiere Vomero:

I Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e medaglie d’oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso dell’attività sono state identificate 509 persone, di cui 55 con precedenti, controllati 181 veicoli, di cui 3 sottoposti a fermo amministrativo e contestate 4 violazioni del codice della strada.