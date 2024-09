Cade oggetto dall'alto: turista ferita gravemente ai Quartieri Spagnoli Si tratta forse di un vaso che ha colpito la donna, proveniente da Padova, alla testa

E' stata colpita alla testa da un oggetto pesante caduto dall'alto, probabilmente - ma le verifiche delle forze dell'ordine sono ancora in corso - un vaso. Una turista di Padova, che passeggiava oggi pomeriggio nei Quartieri Spagnoli di Napoli, è rimasta gravemente ferita alla testa. Immediati i soccorsi per la donna, trasportata all'ospedale del Mare dove verrà sottoposta a un intervento per decomprimere il cervello dall'ematoma provocato dall'impatto. Non sono ancora state rese note le generalità della turista.