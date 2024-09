Violenza e danneggiamento al pronto soccorso: condannato a 4 mesi di carcere Sentenza da parte del tribunale Napoli nord

E' stato condannato a quattro mesi di reclusione il 37enne che il 26 aprile 2023 si era reso protagonista di una un grave episodio di violenza nei confronti del personale sanitario.

L'uomo, in attesa nel pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano in Campania, aveva danneggiato la porta d'ingresso alla presenza di medici ed infermieri. Il gup ha condannato l'imputato, in quanto colpevole di danneggiamento. A suo carico anche le spese sostenute dalla parte civile, l'Asl Napoli nord 2.