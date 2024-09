Incendio Poggioreale a Napoli: in corso monitoraggio diossine L'intervento da parte dei tecnici dell'Arpac

Nel primo pomeriggio, su richiesta dei vigili del fuoco, tecnici Arpac si sono recati nell’area di Via De Roberto, nel quartiere Poggioreale a Napoli, dove intorno alle 13.30 è divampato un incendio in un deposito di autoricambi, con la probabile combustione, tra l’altro, di metalli e plastiche e la formazione, nella prima fase dell’evento, di una densa nube di fumo nero.

Alle 16 l’incendio appariva quasi completamente estinto. La ventilazione, orientata prevalentemente da Nord-Est, ha spinto la colonna di fumo in direzione del mare. A partire dalle 14, le precipitazioni intense hanno favorito la dispersione degli inquinanti atmosferici. Dalla lettura dei dati orari delle stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell’aria (Napoli-Via Argine, Napoli-Ferrovia, Napoli-Ospedale Nuovo Pellegrini) non emergono – relativamente agli inquinanti monitorati – andamenti delle concentrazioni riconducibili all’incendio.

È in corso anche il monitoraggio di diossine e furani dispersi in atmosfera nei pressi del luogo dell’incendio, i cui risultati verranno diffusi non appena disponibili.