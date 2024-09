Due donne rapinate, pistola in pugno in un vicolo: arrestato un 44enne L'intervento rapidissimo degli agenti del commissariato di polizia Dante e la svolta

Gli agenti del commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, erano intervenuti in vico Nocelle per una rapina ai danni di due donne.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, erano stati avvicinati dalle due le quali avevano raccontato che, poco prima, mentre erano ferme a bordo del proprio scooter intente a fare ingresso nella loro abitazione in vico Nocelle, erano state avvicinate da un altro scooter con a bordo un uomo il quale, sotto la minaccia di una pistola, si era fatto consegnare i loro effetti personali per poi fuggire in direzione di via Salvator Rosa.

Gli operatori, a seguito degli accertamenti esperiti, anche grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, con il supporto degli agenti del commissariato di Poggioreale, erano riusciti ad individuare e successivamente rintracciare in un appartamento, in zona Poggioreale, il presunto autore dell’episodio criminoso rinvenendo anche alcuni capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato nonché lo scooter utilizzato dall’indagato.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 44enne napoletano con precedenti, anche specifici, è stato sottoposto a fermo di pg in quanto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata e porto illegale di arma da fuoco; nella giornata di ieri, all'esito della convalida, il predetto è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dall’autorità giudiziaria procedente.