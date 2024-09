Si impossessa di un cellulare: scoperto e arrestato dalla polizia Nei guai è finito un 31enne algerino

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, hanno notato un ragazzo che, chiedendo aiuto, stava inseguendo un altro uomo.

Pertanto, gli operatori hanno prontamente raggiunto e bloccato il fuggitivo, accertando che lo stesso, poco prima, all’altezza di piazza Bovio, dopo aver strappato il cellulare dalle mani del giovane, lo aveva minacciato con un coltello, per assicurarsi la via di fuga.

Difatti, l'uomo è stato trovato in possesso del telefono cellulare e di un coltello di una lunghezza di 30 centimetri.

Per tale motivo l’indagato, identificato per un 31enne algerino con precedenti di polizia, anche specifici, e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina impropria e, altresì, denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale.