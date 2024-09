Spaccia droga dalla finestra: scoperta e arrestata Nei guai finisce una donna di 75 anni

Gli agenti del commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato, nei pressi di uno stabile del centro storico, una donna affacciata ad una finestra che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato quest’ultima trovandola in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 2,7 grammi e, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo nell’abitazione della prevenuta dove hanno rinvenuto, in un cassetto della cucina, altri 4 involucri della stessa sostanza del peso di circa 11 grammi, una busta contenente 85 grammi circa di cocaina e 50 euro mentre, in una cassaforte, gli operatori hanno rinvenuto 9 panetti di hashish del peso di circa 800 grammi.

Per tali motivi, l’indagata, una 75enne napoletana con precedenti, è stata tratta arrestata per detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.