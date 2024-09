Spari contro 20enne incensurato, arrestato ragazzo 14 anni L'agguato tra via Foria e piazza Cavour. Il ventenne ha subito un'operazione chirurgica d'urgenza

La notte del 21 luglio scorso, verso le 4 del mattino, a Napoli, un ragazzo di 20 anni incensurato del quartiere Stella e' stato ferito all'addome mentre si trovava a bordo di uno scooter con un amico. L'agguato tra via Foria e piazza Cavour. Il ventenne ha subito un'operazione chirurgica d'urgenza per gravi ferite all'addome. A colpirlo un ragazzino di 16 anni, gia' in carcere, insieme a un complice.

Tre giorni fa carabinieri e polizia ha rintracciato e sottoposto a fermo un altro ragazzino, ancora piu' giovane, 14 anni appena, che deve rispondere di concorso in tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Le indagini, condotte dai Falchi della Squadra Mobile di Napoli e dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella, hanno permesso di raccogliere elementi di prova importanti sulle sue responsabilita' nello sparare alla vittima per motivi futili. Il fermo di pm e' stato convalido nella giornata di ieri dal gip dei Minorenni e l'adolescente e' stato poi trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.