Campi Flegrei: esercitazione nazionale per il rischio vulcanico

Si svolgerà dal 9 al 12 ottobre prossimo in tutti e sette i comuni della zona rossa dei campi flegrei l'esercitazione nazionale per il rischio vulcanico "Exe Flegrei 2024".

Servirà, tra l'altro, a testare le procedure di allontanamento assistito della popolazione secondo il Piano Nazionale Campi Flegrei.

Il 12 ottobre, in particolare, a seguito della variazione dello stato del vulcano e del passaggio alla fase di "Allarme", si testerà il trasferimento delle persone dalle aree di attesa dei comuni alle aree di incontro situate fuori dalla zona rossa.

Le aree di attesa, come è noto, sono le aree individuate dai piani comunali di protezione civile, dalle quali, in caso di necessità, partirebbero i cittadini della zona rossa per il trasferimento assistito nelle regioni gemellate.

In questa esercitazione saranno attivate 14 aree di Attesa: 4 a Napoli, 2 a Pozzuoli, 2 a Bacoli, 2 a Monte di Procida, 2 a Quarto, 1 a Marano e 1 a Giugliano.

Le aree di Incontro sono, invece, le aree, individuate dalla regione Campania, da cui la popolazione che si è allontanata dalla zona rossa prosegue poi verso i punti di prima accoglienza.

Nell'esercitazione in programma vengono testate 5 di queste aree. Partecipare è un'opportunità per accrescere la propria conoscenza della pianificazione sul rischio vulcanico ai campi flegrei ed essere pronti a mettere in atto le procedure previste. Ciascun comune sta predisponendo le modalità per la partecipazione dei cittadini.