Giù da una finestra della scuola, muore a 16 anni: disposta l'autopsia Il dramma a Torre del Greco: il 1 ottobre l'affidamento dell'incarico

Sarà affidato martedì 1 ottobre a medico legale, dalla Procura di Napoli, l'incarico per l'autopsia del 16enne di Torre del Greco morto dopo essere volato giù da una finestra di un Istituto tecnico. Un appuntamento in vista del quale il Pm ha 'avvisato', per consentire loro la nomina di un consulente, le parti offese – i familiari del ragazzo, assistiti dall'avvocato Adriana Cordella- e le due persone che allo stato risultano sotto inchiesta.

Si tratta di due operatrici scolastiche chiamate in causa per una ipotesi di omicidio colposo in relazione ai profili di sicurezza. Intanto, continuano, dirette dalla Procura di Torre Annunziata, le indagini dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, impegnati a ricostruire un dramma che ha profondamente segnato l'opinione pubblica. L'ipotesi più accreditata è quella di un gesto volontario, resta da capire da cosa sia stato scatenato lo sconforto che avrebbe indotto il giovane a compierlo.

Come si ricorderà, tutto era accaduto martedì: mentre si trovava nella sua aula, al secondo piano dell'istituto, il 16enne era precipitato da una finestra poco prima dell'inizio delle lezioni. Soccorso, era subito apparso in condizioni gravissime: era stato trasportato all'Ospedale del mare, a Napoli, dove il suo cuore aveva poi smesso di battere.