Operatori sanitari aggrediti, Nappi: "Dal decreto, risposte al fenomeno indegno" Solidarietà a tutto il personale di Villa Betania

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza agli operatori sanitari, alle guardie giurate e a tutto il personale in servizio presso l’ospedale evangelico Villa Betania, il Cto e il distretto Asl di Piazza Nazionale, a Napoli, vittime dell’ennesima aggressione perpetrata nei confronti di chi svolge un lavoro fondamentale per la collettività, a costo di notevoli sacrifici, senza risparmiarsi mai. Nessuno sconto e inasprimento delle pene, invece, per chi va considerato nient’altro che un criminale.

Per questo il Dl Sicurezza, recentemente approvato dal Cdm, col quale si applica l'arresto obbligatorio in flagranza, anche ‘differito’, per chi aggredisce il personale sanitario, e prevede l'arresto fino a 5 anni e multe fino a 10mila euro per chi danneggia beni negli ospedali, rappresenta l’unica strada da percorrere per provare seriamente a mettere fine a questo fenomeno indegno. Mentre la Regione, con l’immobilismo, l’indifferenza e l’inefficienza che la contraddistinguono, contribuisce ad acuire il problema, il Governo centrale interviene per risolverlo, con i fatti”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.