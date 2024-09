45enne ucciso a colpi di pistola nei pressi di Piazza Garibaldi L'uomo aveva precedenti penali. L'omicidio è avvenuto forse al termine di una rissa

Un 45enne già noto alle forze dell'ordine è stato ucciso in un agguato a Napoli. L'omicidio nel centro cittadino, in vico VII Duchesca, a poca distanza da piazza Garibaldi, nel primo pomeriggio. Sul posto i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale dopo la segnalazione di una persona ferita mortalmente da diversi colpi d'arma da fuoco. La dinamica dell'accaduto è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Squadra Mobile.

Secondo notizie non confermate ufficiali, il 45ernne era scampato in passato ad un agguato. L'omicidio è avvenuto a colpi di pistola, a quanto pare al culmine di una rissa che ha coinvolto uomini e donne. Sul posto, zona popolare a ridosso della stazione centrale, il 'mercato della Duchesca', è dovuto intervenire anche il Reparto Mobile della Polizia per sedare gli animi agitati dei parenti della vittima,