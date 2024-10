"Rubiamo, ma siamo onesti": ladri restituiscono il cane alla bambina disabile Acerra, il papà: "Grazie di cuore a tutti, mia figlia sta piangendo dalla felicità"

Nelle scorse ore al furto in appartamento subito si era aggiunto il dramma per una bambina disabile di Acerra, alla quale era stato portato via anche Maui, il suo cane, uno spitz tedesco. L'appello di papà Rosario per il ritorno immediato dell'amico a quattro zampe ha sortito gli effetti sperati. Il cane è stato riconsegnato alla sua famiglia. Nella tarda serata di ieri una telefonata anonima ha annunciato la presenza dello spitz, lasciato al cancello di casa. "Hanno detto, con accento straniero, che lo restituivano per la bambina. - ha affermato il papà - hanno detto: 'hai visto, siamo ladri, ma onesti'. Si è mossa l'Italia per mia figlia Miriam, perciò l'hanno reso. Grazie di cuore a tutti, mia figlia sta piangendo dalla felicità".