Torre del Greco: l'ultimo saluto allo studente precipitato da una finestra Domani nella Basilica Santa Croce i funerali

Si svolgeranno domani a Torre del Greco nella basilica di Santa Croce i funerali dello studente di 16 anni, morto dopo essere precipitato per cause ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, da una finestra della scuola che frequentava. La tragedia si è verificata la settimana scorsa a Torre del Greco all'istituto Pantaleo.

Il sindaco Luigi Mennella ha proclamato il lutto cittadino: "L'amministrazione comunale, interpretando il comune sentimento dei cittadini, profondamente colpiti da questa drammatica notizia, intende manifestare in modo solenne la propria vicinanza al dolore dei familiari".

Bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali e gonfalone della città presente alla cerimonia funebre in rappresentanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità affranta dal dolore.